بعد عقد من الزمن على وفاة زوجها، عادت الممثلة الأمريكية لورا أوريكو لتعيش لحظة سحرية، حيث أصبحت أماً لأول مرة عن عمر 49 عامًا، في تجربة نادرة تمزج بين الحزن والأمل والقدرة على تحقيق الأحلام رغم الصعاب.

عرف الجمهور لورا من أدوارها في مسلسل Kevin Can Wait CSI: Miami، لكنها لم تكن تتوقع أن تواجه تحديًا شخصيًا يفوق أي دور تمثيلي، بعد فقدان زوجها قبل عشرة أعوام إثر مضاعفات ورم في الدماغ.

ولتحويل الحزن إلى أمل، قررت لورا الاعتماد على عينات الحيوانات المنوية المجمدة التي حفظها زوجها عام 2007، لتتمكن في سن 48 من خوض تجربة الأمومة بمفردها، مستعيدةً حلمهما المشترك الذي طال انتظاره.

ترى لورا في قصتها الكثير عن قوة الإرادة، وتؤكد أن الأمومة ليست مقيدة بالزمان، وأن الحب والذكريات يمكن أن يتحولا إلى فرصة للحياة الجديدة، حتى بعد سنوات طويلة من الفقدان.