اقتربت لحظات الإثارة التلفزيونية مع حلول شهر رمضان، بعد أن كشف الفنان المصري رامز جلال الملصق الرسمي لبرنامج المقالب الجديد رامز ليفل الوحش، الذي سيُعرض على شاشة MBC.

وأثار الملصق جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر رامز ممسكًا بفانوس رمضان وقرد على كتفه، وخلفه دب مخيف، مع حبال وسلاسل توحي بأجواء مرعبة. وطغى اللون الأحمر على كل عناصر الصورة، من ملابسه إلى شعره البرتقالي المشع، ما أشعل توقعات الجمهور حول الموسم الجديد وطبيعة المقالب المرعبة التي سيخضع لها الضيوف.

بدوره، علق رامز جلال على الملصق قائلاً: «اجمد ومتبقاش خفيف.. الموضوع مخيف»، ليترك متابعيه في سباق لتوقع المقالب والضحايا، وسط تكهنات واسعة حول مشاركة شخصية أبلة فاهيتا في استدراج النجوم أو تعرضها للمقلب مباشرة.

ويشارك بعض نجوم الكرة في النادي الأهلي المصري في حلقات البرنامج، من بينهم أحمد مصطفى «زيزو»، وإمام عاشور. ووفقًا لمصادر خاصة، حصل زيزو على أعلى أجر بين لاعبي الأهلي المشاركين، حيث تقاضى 50 ألف دولار مقابل ظهوره في البرنامج، بعد انتقاله الأخير للفريق في صفقة أثارت ضجة كبيرة.

ويستمر رامز جلال في جذب الانتباه من خلال تصوير الحلقات في مدينة الرياض، وسط إجراءات احترازية من فريق العمل لمنع تسريب أي تفاصيل، ليضمن بقاء مفاجآت الموسم الجديد طي الكتمان حتى العرض الرمضاني.

ويُعد هذا الموسم امتدادًا لتاريخ رامز الطويل في تقديم المقالب منذ 2011، بدءًا من رامز قلب الأسد، مرورًا برامز ثعلب الصحراء، ورامز مجنون رسمي، ووصولًا إلى رامز إيلون مصر. وقد تطور البرنامج على مدار السنوات ليقدم إنتاجًا ضخمًا مع عناصر إبهار وفكرة جديدة، تتيح له إدراج نجوم عالميين أحيانًا في بعض الحلقات، مع الحفاظ على سرية تامة لضمان مفاجأة الضيوف.

ويرى الناقد الفني أحمد سعد الدين أن اسم رامز وحده يكفي لجذب الجمهور قبل رمضان، لكن الموسم الجديد يُتوقع أن يقدم مستوى جديدًا من الإثارة والضحك، مع مفاجآت غير متوقعة، خصوصا مع وجود نجوم الرياضة والفنانين ضمن قائمة الضيوف.