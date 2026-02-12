أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، أوامر ملكية جديدة، تضمنت إعفاءات وتعيينات.

وفيما يلي نصها:

إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف من منصبه، وتعيينه نائبًا لأمير منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة، تعيين الأمير محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة، تعيين الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز محافظًا للطائف بالمرتبة الممتازة.

إعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي محافظ الدرعية من منصبه وتعيينه نائبًا لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، تعيين الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز محافظًا للدرعية بالمرتبة الممتازة.

إعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد نائب وزير السياحة من منصبها، وتعيينها مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

تعيين الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضوًا في مجلس الشورى، إعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية من منصبه وتعيينه مستشارًا لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة.

إعفاء المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء، تعيين فهد بن عبدالجليل بن علي آل سيف وزيرًا للاستثمار.

وتضمنت الأوامر الملكية إعفاء سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب النائب العام من منصبه وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، إعفاء الدكتور خالد بن محمد بن ناصر اليوسف رئيس ديوان المظالم من منصبه وتعيينه نائبًا عامًا بمرتبة وزير.

تعيين الدكتور علي بن أحمد بن محمد الاحيدب رئيسًا لديوان المظالم بمرتبة وزير، إعفاء الدكتور نجم بن عبدالله الزيد نائب وزير العدل من منصبه وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

إعفاء محمد بن مهنا بن عبدالعزيز المهنا وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية من منصبه وتعيينه مساعدًا لوزير الداخلية لشؤون العمليات بالمرتبة الممتازة.

، إعفاء عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه، تعيين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي محافظًا لصندوق التنمية الوطني بالمرتبة الممتازة.

تعيين الدكتور عبدالله بن احمد بن عبدالله المغلوث نائبًا لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة، إعفاء المهندس هيثم بن عبدالرحمن بن عبدالله العوهلي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات من منصبه وتعيينه محافظًا لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالمرتبة الممتازة.

إعفاء احمد بن عبدالعزيز بن البراهيم العيسى المدير العام للمباحث العامة من منصبه بناءً على طلبه لظروفه الصحية، تعيين فيحان بن فهد بن غازي السهلي مديرًا عامًا للمباحث العامة بالمرتبة الممتازة، تعيين سليمان بن محمد بن عبدالله القناص مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

تعيين عساف بن سالم بن فيصل أبو ثنين مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، تعيين المهندس ثامر بن محمد بن قالط الحربي مساعدًا لوزير الداخلية لشؤون التقنية بالمرتبة الممتازة.

تعيين عبدالله بن فهد بن محمد بن فارس وكيلًا لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة، تعيين المهندس فواز بن زنعاف بن فواز السهلى رئيسًا للهيئة العامة للنقل بالمرتبة الممتازة.

تعيين بدر بن براهيم بن براهيم السويلم نائبًا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية «للتنمية الاجتماعية» بالمرتبة الممتازة، تعيين عبدالمحسن بن محمد بن حمود المزيد نائبًا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.

تعيين سعد بن صالح بن محمد اللحيدان مستشارًا بمكتب رئيس أمن الدولة بالمرتبة الممتازة، ترقية اللواء خالد بن محمد بن غالب الذويبي إلى رتبة فريق، وتعيينه نائبًا لرئيس الحرس الملكي، ترقية اللواء سليمان بن عبدالعزيز بن ابراهيم الميمان إلى رتبة فريق.