أعرب المطرب اللبناني وائل جسار عن رأيه في أداء الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مؤكداً أنها تدرك جيداً طبيعة صوتها، وتختار الأعمال التي تتلاءم مع قدراتها وإمكاناتها الفنية.

وأوضح جسارفي تصريحات تلفزيونية أن هيفاء لا تحاول تقديم ألوان غنائية لا تناسبها، بل تركز على الأغاني التي تبرز نقاط قوتها، معتبراً أن هذا الوعي يحسب لها.

وأضاف وائل جسار أنها تقدم نفسها كفنانة استعراضية، ولا تقارن نفسها بأصوات طربية كبيرة مثل أم كلثوم أو وردة.

رسالة إلى فضل شاكر

كما وجه وائل جسار رسالة محبة للفنان اللبناني فضل شاكر، مؤكداً على طيبته وأخلاقه العالية وحرصه على تربية ابنه محمد، ومتمنياً أن يفرج الله عنه ويعود إلى الغناء على المسرح ليطل مجدداً بأغانيه التي يحبها الجمهور.

وكان وائل جسار قد أعلن في وقت سابق تضامنه مع الشعب المغربي خلال حفله الأخير، ورفع العلم المغربي على المسرح وقبله، في لفتة إنسانية تعكس تعاطفه مع ضحايا السيول.

كلمات مؤثرة

وأكد جسار خلال حديثه على هامش الحفل أن قلبه مليء بالحزن، مقدماً خالص التعازي للشعب المغربي في هذه المحنة، ومعبراً عن تضامنه الكامل معهم في هذه الفاجعة.