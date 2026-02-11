تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق موسم دراما رمضان 2026، وسط منافسة قوية بين كبار النجوم، في موسم يُوصف بأنه الأكثر تنوعًا خلال السنوات الأخيرة، مع عودة أسماء غابت طويلًا، وطرح قضايا اجتماعية وإنسانية تُناقش للمرة الأولى على الشاشة.

وفي تصريحات خاصة لـ«عكاظ»، كشف عدد من أبطال الموسم كواليس أعمالهم، وأبرز المفاجآت التي ينتظرها الجمهور خلال الشهر الكريم.

طارق لطفي: صراع أخلاقي حاسم

أعرب الفنان طارق لطفي عن حماسه لمسلسل «فرصة أخيرة»، مؤكدًا أن قوة السيناريو وفريق العمل كانا الدافع الرئيسي لمشاركته، خصوصا أن العمل يناقش قضية إنسانية حساسة تتعلق بأخلاقيات المجتمع.

وأوضح أن الأحداث تقوم على صراع بين عالمين مختلفين يحاول كل طرف فيهما حماية أسرته ومكتسباته، وصولًا إلى مواجهة حاسمة تمثل الفرصة الأخيرة لاتخاذ القرار الصحيح.

طارق لطفي

هند صبري.. عودة بشخصية صادمة

تعود الفنانة هند صبري إلى دراما رمضان بعد غياب أربع سنوات عبر مسلسل «مناعة»، مؤكدة حماسها لتقديم شخصية مركبة مستوحاة من وقائع حقيقية.

وتدور الأحداث في ثمانينات القرن الماضي، حيث تجسد شخصية تاجرة مخدرات تواجه صراعات تنتهي بعقاب قاسٍ في إطار يرصد سقوط إحدى أخطر بؤر تجارة المخدرات آنذاك.

هند صبري

ريهام عبدالغفور.. قضية مؤثرة للنساء

أكدت ريهام عبد الغفور أن مسلسل «حكاية نرجس» يناقش معاناة النساء مع تأخر الإنجاب، مشيرة إلى أن الشخصية التي تقدمها بعيدة تمامًا عن شخصيتها الحقيقية، ما جعل التجربة مختلفة ومؤثرة بالنسبة لها.

ريهام عبدالغفور

أحمد العوضي.. شعبية وأكشن ورومانسية

وأوضح أحمد العوضي أن مسلسله «علي كلاي» يمزج بين الطابع الشعبي والرومانسي والصراعات المشوقة، مشيرًا إلى أن اسم العمل مستوحى من تأثر بطل المسلسل بالملاكم الشهير في طفولته، مؤكدًا أن لياقته البدنية ساعدته على تنفيذ المشاهد الصعبة.

أحمد العوضي

باسم سمرة.. تحديات في الشارع

وأشار باسم سمرة إلى أن مسلسل «عين سحرية» يعتمد على حبكة مشوقة وشخصيات معقدة، موضحًا أن تصوير المشاهد في الشوارع والمناطق الحيوية كان من أبرز التحديات، لكنه حظي بتعاون ودعم كبير من الجمهور أثناء التصوير.

باسم سمرة

أمل بوشوشة.. عودة بإيقاع سريع

وعبّرت أمل بوشوشة عن سعادتها بالعودة إلى الدراما المصرية عبر مسلسل «أولاد الراعي»، مؤكدة أن العمل يجمع بين الأكشن والرومانسية في إطار سريع الإيقاع، مشيرة إلى أن إتقان اللهجة المصرية كان التحدي الأكبر قبل التصوير.

أمل بشوشة

ياسر جلال.. مفاجأة كوميدية

ويخوض ياسر جلال تجربة كوميدية جديدة في مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، مؤكدًا أن العمل يجمع بين الكوميديا الخفيفة والمواقف الإنسانية، ويحمل رسالة مهمة جذبت انتباهه منذ قراءة السيناريو.

ياسر جلال

محمد القس.. حضور سعودي لافت

ويشارك الفنان السعودي محمد القس في مسلسل «حد أقصى» مع روجينا، مؤكدًا أن التجربة مختلفة وتحمل طابعًا كوميديًا إلى جانب طرح قضايا اجتماعية، مشيرًا إلى أن الشخصية التي يقدمها ستفاجئ الجمهور.

محمد القس