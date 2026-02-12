كشف تقرير صحفي عن أبرز المرشحين لخلافة النجم المصري محمد صلاح في صفوف ليفربول الإنجليزي، في ظل الأنباء المتداولة حول مفاوضات نادي الاتحاد السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية، فإن ليفربول يخطط لإبرام صفقة قوية في الميركاتو الصيفي حال انتقال صلاح إلى الاتحاد، بعد تقارير تحدثت عن بدء مفاوضات بين نادي الاتحاد ووكيل اللاعب، إذ إن صلاح أصبح أكثر انفتاحاً على الانتقال مما كان عليه سابقاً.

من يعوض صلاح حال رحيله؟

وأوضح التقرير أن جناح لايبزيغ، يان ديوماندي، يُعد من أبرز الأسماء المطروحة لتعويض رحيل صلاح المحتمل، ويُقدّر سعره بنحو 87 مليون جنيه إسترليني، إلا أن ليفربول سيواجه منافسة قوية من مانشستر يونايتد وأرسنال للحصول على خدماته.

كما يُعتبر الفرنسي برادلي باركولا، لاعب باريس سان جيرمان، من بين المرشحين لخلافة صلاح، خصوصاً في ظل عدم مشاركته بصفة أساسية مع فريقه، ما قد يسهل فكرة انتقاله إلى «الريدز».

أما البرازيلي رافينيا، فيبقى خياراً مطروحاً، غير أن إتمام الصفقة برشلونة لن يكون أمراً سهلاً، في ظل تمسك النادي الكتالوني بخدماته، ومع ذلك، قد تدفع الضغوط المالية برشلونة للتفكير في الاستغناء عنه حال تلقيه عرضاً مالياً مغرياً.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن نجم بايرن ميونخ، مايكل أوليس، يعد خياراً مناسباً لخلافة صلاح، لكنه لا يزال مرتبطاً بعقد معه حتى 2029، ما يعني إدارة ناديه ليست تحت أي ضغط مالي لبيعه.