حقق الزمالك فوزاً صعباً على نظيره سموحة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس (الأربعاء)، على ملعب هيئة قناة السويس، ضمن مؤجلات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف الزمالك واللقاء الوحيد عن طريق اللاعب ناصر منسي من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليسرى لحارس سموحة في الدقيقة 77، ليخطف «الفارس الأبيض» ثلاث نقاط صعبة من «الموج الأزرق».

ترتيب الفريقين

بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 31 في المركز الثاني، متأخراً بأربع نقاط عن سيراميكا كليوباترا متصدر الترتيب.

في المقابل، تجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة في المركز السادس، بعد تلقيه الهزيمة الثالثة هذا الموسم.