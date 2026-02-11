تصدرت الفنانة البحرينية هيفاء حسين الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن شاركت جمهورها لحظة تخرج ابنها البكر سعد من إحدى الدورات العسكرية في الحرس الوطني.

وخلال الحفل، بدا التأثر واضحًا على هيفاء، حيث حاولت في البداية كتم دموعها وهي جالسة بين الأهالي، قبل أن تنهار تمامًا لحظة مرور ابنها بالقرب منها، في مشهد مؤثر يعكس دفء العلاقة بين الأم وابنها واعتزازها بإنجازاته.

وثقت هيفاء حسين اللحظة عبر فيديو قصير على حسابها الشخصي، أظهرها وهي تحتضن سعد بحرارة، وهو يبادلها العناق، فيما انهالت التعليقات من الجمهور التي أثنت على مشاعرها الإنسانية واهتمامها بعائلتها.

يذكر أن سعد هو ابن هيفاء من زوجها الأول، بينما أنجبت توأمها من زوجها الثاني الفنان الإماراتي حبيب غلوم. وحرصت هيفاء خلال السنوات الماضية على مشاركة لحظات تربيتها ورعايتها لأطفالها على منصة إنستغرام، ما جعل متابعيها يشيدون برقتها وحنانها المستمر تجاه أبنائها.