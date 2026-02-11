كشفت صحيفة «فايننشال تايمز»، أن أوكرانيا شرعت في التخطيط للانتخابات الرئاسية والاستفتاء على اتفاقيات السلام مع روسيا، ومن المقرر إجراء كلا التصويتين بحلول 15 مايو القادم.



ويأتي هذا التحرك، بحسب الصحيفة، تحت ضغط من الإدارة الأمريكية بهدف الدفع نحو إنهاء الصراع الأوكراني بحلول الربيع.



ولفتت إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يدرس حالياً مسألة الإعلان عن انتخابات رئاسية واستفتاء على تسوية الصراع الأوكراني يوم 24 فبراير. وقال مسؤول غربي: إن الأوكرانيين لديهم قناعة راسخة بأن كل هذه الإجراءات مرتبطة بإعادة انتخاب زيلينسكي.



فيما أفاد مقربون من زيلينسكي بأن السلطات مستعدة لتنظيم عملية التصويت في أسرع وقت ممكن، رغم التحديات المرتبطة بالجانب اللوجستي والتقني للعملية الانتخابية.



وذكرت فايننشال تايمز أن البرلمان الأوكراني سيعمل خلال شهري مارس وأبريل على إعداد تعديلات تشريعية تتيح إجراء الانتخابات في ظل حالة الأحكام العرفية.



يذكر أن ولاية زيلينسكي الرئاسية انتهت رسمياً في 20 مايو 2024، ولكن كييف قررت عدم إجراء انتخابات، بحجة استحالة ذلك قبل رفع الأحكام العرفية.



وأعلن زيلينسكي مراراً استعداده لإجراء الانتخابات الرئاسية، إلا أنه أكد ضرورة إجراء تعديلات تشريعية وتدابير أمنية لضمان تمكّن العسكريين من الإدلاء بأصواتهم. وطلب من البرلمانيين إعداد تعديلات تشريعية، ومن الولايات المتحدة وأوروبا ضمان أمن عملية التصويت.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعتبر أن الولاية الرئاسية لزيلينسكي انتهت ومعها شرعيته، التي لا يمكن استعادتها بأية حال، معيداً للأذهان أن روسيا أجرت انتخابات خلال فترة العملية العسكرية الخاصة دون طرح أية مطالب تتعلق بضمانات إضافية.