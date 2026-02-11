في حادثة مأساوية بمحافظة الجيزة المصرية، أنهت طالبة ثانوية حياتها بعد أن تعرضت لأزمة نفسية شديدة بسبب خلافات أسرية متفاقمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بمصرع طالبة بالصف الثالث الثانوي في مسكنها بالصف، وبالتحريات تبين أنها تناولت مادة سامة نتيجة ضغوط نفسية ناجمة عن خلافات داخل أسرتها.

وجرى نقل جثة الطالبة إلى المشرحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستماع النيابة لأقوال أفراد الأسرة للوقوف على ظروف الحادثة، وفتح تحقيق شامل لمعرفة الملابسات بشكل كامل.

وتسلط الحادثة الضوء على أهمية الدعم النفسي للطلاب، وضرورة متابعة الأزمات الأسرية قبل أن تتطور إلى مواقف مأساوية، خصوصا في مرحلة التعليم الثانوية التي تعتبر حساسة نفسيًا وعاطفيًا.