في حادثة صادمة أثارت الذعر في تايبيه، أعلنت الشرطة التايوانية القبض على رجل متهم بإطلاق طلقات نارية متكررة على روضة أطفال في منطقة وينشان، بعد صدور حكم قضائي ضده.

ووفق بيان الشرطة، فإن المشتبه فيه، ويدعى هوانج، يقيم بالقرب من الروضة، وبدأ بإطلاق النار منذ أواخر يناير الماضي، مدعيًا أنه انزعج من الضوضاء الصادرة عن الأطفال.

وفي البداية، استهدف هوانج الجدران الخارجية لمبنى الروضة، ما لم يُلاحَظ في أول الأمر، حتى لاحظ العاملون نوافذ مهشمة وأنابيب مياه متضررة، فتم إبلاغ الشرطة في 21 يناير.

وبعد مراجعة كاميرات المراقبة وجمع الأدلة، حددت الشرطة هوانج كمشتبه فيه الرئيسي، وتم تفتيش منزله الأسبوع الماضي، حيث تم ضبط:

ثلاث بنادق هوائية

زجاجتي كريات وعلبة طلقات رش

هاتف محمول وجهاز لوحي (تابلت)

وأوضح هوانج للشرطة أن الخلافات المستمرة مع إدارة الروضة بسبب الضوضاء دفعته إلى إطلاق النار، بعد فشل الشكوى التي تقدم بها للسلطات المختصة في حل المشكلة.

وتسلط الحادثة الضوء على تصرفات غير متوقعة قد تهدد الأطفال الأبرياء، وتثير تساؤلات حول مدى استعداد السلطات للتعامل مع الشكاوى قبل تفاقمها إلى أفعال عنيفة.