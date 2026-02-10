قُتل مواطنان يمنيان وأُصيب ستة آخرون بجروح متفاوتة، إثر انفجار قنبلة يدوية ألقاها شخص مسلّح على مجموعة من المواطنين كانوا متجمعين داخل أحد المنازل في محافظة تعز غربي اليمن.

اقتحام مفاجئ

وأفادت مصادر محلية بأن المسلّح اقتحم غرفة استقبال الضيوف في أحد المنازل بمنطقة المهيال التابعة إداريًا لمديرية جبل حبشي، حيث كان عدد من المواطنين مجتمعين في جلسة اجتماعية لتناول نبتة القات.

خلاف يتحول إلى مأساة

وبحسب المصادر، أقدم الجاني على إلقاء القنبلة إثر خلاف شخصي مع أحد الحاضرين، ما أدى إلى سقوط قتيلين في الحال وإصابة ستة آخرين بجراح وُصفت بالمختلفة.

هروب الجاني وتحرك الأهالي

وأشارت المعلومات إلى أن المسلّح فرّ عقب تنفيذ الهجوم إلى مديرية أخرى، فيما سارع الجيران والأهالي إلى موقع الحادث لنقل الضحايا والمصابين إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.