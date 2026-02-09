طرحت هيئة النقل لائحة تنفيذية مقترحة لنشاط النقل الجماعي بالسيارات عبر التطبيقات، وقصرت مزاولة النشاط على الحاصلين على التصريح، ويحظر على أي شخص ممارسة أي من الأنشطة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، كما يمنع الاستمرار في ممارسة أي من الأنشطة بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه

يشمل الحظر، دعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر، أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم. وشددت اللائحة على توفير (2%) من إجمالي عدد سيارات المنشأة لتتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وكبار السن ويقتصر النشاط على المدينة محل الترخيص. على ألا يتجاوز العمر التشغيلي للسيارة العاملة في النشاط 8 سنوات من سنة الصنع.

وألزمت اللائحة المقترحة مقدم الخدمة بتأكيد عدم تدخين السائق أو السماح للركاب بالتدخين في السيارة، كما ألزمته بحفظ مفقودات الركاب، والإبلاغ عنها وتسليمها إلى مسؤول مقدم الخدمة لتسليمها لأقرب مركز أمنى خلال 3 أيام، ومنعت اللائحة تحميل الحقائب والأمتعة غير اليدوية في مقصورة السيارة أو بما يزيد عن سعة المكان المخصص لذلك أو تحميل حقائب دون ركاب.

وألزمت اللائحة عدم تحميل الركاب إلا من جهة الرصيف المخصص للمشاة على الطرق، ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة عند ركوب السيارة والنزول منها، والاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية، والالتزام بالآداب العامة وحسن التعامل مع الركاب، وعدم انتهاك خصوصية الركاب بأي شكل من الأشكال، والتأكد من توفر الوقود الكافي قبل انطلاق الرحلة، والالتزام بعدم التزود بالوقود أثناء الرحلة.

ويجب على مقدم الخدمة مراعاة عدم تجاوز الشكاوى الصحيحة المتعلقة بالأمن والسلامة وجودة الخدمة على السائق 5 شكاوى، وعدم تجاوز السائق إلغاء 5 رحلات بعد قبولها خلال 30 يوماً من أول حالة.

قائمة بالممنوعات في النشاط



طبقاً للائحة يجب إظهار‏‏ ‏‏بيانات‏‏ ‏‏الرحلة، والسائق، والسيارة للراكب‏‏ ‏‏طوال‏‏ ‏‏مدة‏‏ ‏‏الرحلة‏‏، وإتاحة خاصية مشاركة بيانات الرحلة للراكب مع غيره حتى الانتهاء من الرحلة، توفير‏‏ ‏‏سياسة‏‏ ‏‏لخصوصية‏‏ ‏‏البيانات‏‏ ‏‏وفق‏‏ ‏‏أنظمة‏‏ ‏‏المملكة‏‏‏‏، عدم‏‏ إساءة ‏‏استخدام‏‏ ‏‏بيانات الركاب، أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار بهم، والحصول على موافقتهم عند استخدامها‏‏ ‏‏لأي‏‏ ‏‏أغراض‏‏ ‏‏أخرى، تمكين‏‏ ‏‏الراكب‏‏ ‏‏من‏‏ ‏‏تقييم‏‏ خدمة النقل عند نهاية كل رحلة، تمكين السائق ‏‏من تقييم الراكب عند نهاية كل رحلة‏‏، وتمكين السائق من الاطلاع على موقع الانطلاق والوصول المحدد بالرحلة قبل قبول طلب الرحلة أو رفضه.

ويجب عدم استحصال أجرة النقل في حال تعطل السيارة أثناء الرحلة، أو امتناع السائق عن إكمال الرحلة لأسباب غير مبررة.

ولا يجوز لمقدم الخدمة الامتناع عن تقديم الخدمة، أو الاستمرار في تقديمها، إلا في 5 حالات محددة وهي إذا كان عدد الركاب يفوق عدد المقاعد المتاحة للجلوس في السيارة، التدخين أو الأكل داخل السيارة من قبِل الركاب، عبث الركاب بتجهيزات السيارة الداخلية والخارجية. كما يمتنع عن تقديم الخدمة في حال عدم محافظة الركاب على نظافة السيارة، تحديد الركاب لوجهة وصول مجهولة.