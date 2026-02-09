أكدت الفنانة السورية أصالة اقتراب الانتهاء من ألبومها الجديد باللهجة السورية، واصفةً إياه بالعمل المميز الذي قد يكون الأول والأخير لها بهذه اللهجة.

14 أغنية

وأعلنت في مؤتمر صحفي على هامش حفلتها الأخيرة بالشارقة أن ألبومها الجديد يضم 14 أغنية سورية، كل منها لها اهتمام منفرد على مستوى الموسيقى والتصوير واختيار الأزياء، لتقديم تجربة فنية شاملة وجذابة.

ورجحت طرح الألبوم بين العيدين، مشيرة إلى أنه يجمع أغنيات فلكلورية من مختلف المحافظات السورية مع تطوير موسيقي يناسب أذواق الجيل الجديد.

ألبوم خليجي

وبشأن جديد أعمالها الفنية، أكدت أصالة أنها ستبدأ بعد انتهائها من الألبوم السوري التحضير لألبوم غنائي خليجي جديد، ضمن خططها الفنية القادمة.

كما أوضحت أصالة أن غناءها تتر مسلسل «القيصر - لا زمان ولا مكان» سيكون عملها الغنائي الوحيد في الدراما هذا العام، وسيحمل طابعًا عاطفيًا يعكس طبيعة العمل الحزين والمؤثر.