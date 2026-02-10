قدمت الفنانة المصرية دنيا الألفي اعتذارها لأعضاء نقابة الموسيقيين ولجمهورها عما بدر منها في الفيديو المتداول أخيراً.

أعتذر بكل احترام

وفي أول تعليق لها على قرار نقابة الموسيقيين بإيقافها عن الغناء لمدة 3 أشهر وتغريمها 50 ألف جنيه، على خلفية التحقيق معها بشأن استخدام ألفاظ غير لائقة خلال أحد الأفراح، كتبت المطربة دنيا الألفي على حسابها الخاص في «فيسبوك»: «أنا المطربة دنيا الألفي، بحترم جداً كيان نقابة المهن الموسيقية وبقدّر دورها الكبير في تنظيم وحماية المهنة والحفاظ على قيمها». وأضافت: «اللي حصل كان موقف صعب ومكانش مقصود بأي شكل إني أسيء للنقابة أو لجمهوري أو لزملائي في الوسط الفني، وإذا صدر مني أي تصرّف أو رد فعل واتفسّر بشكل غير مقصود، فأنا بعتذر عنه بكل احترام وتقدير». وتابعت: «أؤكد احترامي الكامل للنقيب مصطفى كامل ولمجلس النقابة، وأعلن التزامي التام بقرارات النقابة وقبولي الكامل للحكم الصادر بإيقافي لمدة 3 أشهر وتوقيع غرامة، ثقةً مني في عدل النقابة وحرصها الدائم على مصلحة المهنة وأبنائها، وبعتذر من قلبي لجمهوري الغالي اللي دايماً سندي وداعمي، ووعد مني إني أتعلم من أي تجربة وأكون دايماً عند حسن ظنكم».

تفاصيل الفيديو

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً، مقطع فيديو ظهرت خلاله الألفي وهي تتلفظ بعبارات اعتبرتها النقابة مسيئة، الأمر الذي قررت معه استدعاءها إلى مقر النقابة العامة، تنفيذاً لتعليمات النقيب، للتحقيق في الواقعة.

ومثُلت دنيا الألفي أمام الشؤون القانونية ولجنة العمل بالنقابة، وتم الاستماع إلى أقوالها، وصدر قرار بإيقافها عن العمل لمدة 3 أشهر وتوقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه.