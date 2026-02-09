كشفت تقارير صحفية أن نادي أولمبيك ليون الفرنسي قد استفاد من انتقال المهاجم الدولي كريم بنزيما إلى نادي الهلال السعودي، قادماً من نادي الاتحاد، وذلك في إطار آلية التضامن المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).



وبحسب ما أورده موقع سبورتيون، فإن صفقة انتقال بنزيما إلى الهلال، التي بلغت قيمتها نحو 25 مليون يورو، بحسب المصدر، تفرض على النادي المنتقل إليه دفع نسبة من قيمة الصفقة للأندية التي أسهمت في تكوين اللاعب خلال مراحل عمره المبكرة.



وبالنظر إلى الفترة التي قضاها بنزيما في أكاديمية أولمبيك ليون، الممتدة من سن 12 حتى 21 عاماً، فإن النادي الفرنسي سيحصل على نحو مليون يورو كعائد مالي من الصفقة، وفقاً لآلية التضامن.



يُذكر أن بنزيما، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022، يُعد أحد أبرز خريجي أكاديمية ليون، حيث انطلقت مسيرته الاحترافية قبل انتقاله إلى ريال مدريد ثم دوري روشن السعودي للمحترفين، مرتدياً قميص الاتحاد ثم الهلال.