اعتبر مدرب الهلال الايطالي إنزاغي مباراة فريقه القادمة أمام شباب أهلي دبي ضمن الجولة السابعة في دوري أبطال آسيا للنخبة في غاية الأهمية، وسيبذل كل ما لديه لتحقيق الفوز والاستمرار في هذا النهج، مؤكداً أن بطولة آسيا تعد من أهم البطولات التي يخوضها الهلال، بالرغم من أن فريقه يتصدر المجموعة، وقال: «نسعى جاهدين لتقديم مباراة كبيرة من حيث المستوى داخل أرضية الملعب». وأضاف: «في هذا اللقاء سأعمل على التدوير بين اللاعبين لإبعادهم عن الإجهاد».



وحول استبعاد ليوناردو عن المشاركة في اللقاء، قال: «هذا قرار فني بحت، وسيكون اللاعبان قادر ميتي وبوابري جاهزين لهذا اللقاء، وسيتم تحديد مشاركتهما بصفة أساسية بعد آخر مران للفريق». وأختتم حديثه قائلاً: «في بطولة آسيا لا نواجه أي إشكاليات في اختيار أسماء اللاعبين، وهذا يعطينا مساحة كبيرة في الخيارات بالنسبة للاعب الأجنبي».