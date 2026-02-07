رونالدو يمثل اليوم من أكثر النجوم تأثيراً على مستوى العالم ولا أتحدث عن نجوم كرة القدم فقط،،،!!



ولا يمكن أن نتعاطى معه إلا بما يستحق من كلمة منصفة ورأي أعمق من رواية موسم الهجرة إلى الشمال...!!



من حق رونالدو أن ينتقد ويطالب ومن حقه علينا أن نصغي له طالما حديثه في حدود المعقول والمقبول...!!



هو لم يتحدث لكي نقيم حديثه بل أوصل رسالة لم نطلع عليها لكن تناقلها الركبان وكل شيخ له طريقته...!!



ثمة من قبل الرسالة وثمة من أخذها في سياق آخر ومن هنا ينبغي أن أسأل الرافضين لما قيل إنه احتجاج من الدون وطلب مساواة الثلاثة بالهلال.. نعم أسأل الرافضين لماذا شرعنتم تمرد بنزيما على الاتحاد ومن ثم انتقاله للهلال وسط ظروف كُسرت فيها اللائحة وظُلم الاتحاد كما غرد كثر من الاتحاديين....!!!



الأمير عبدالرحمن بن مساعد وهو إن لم يكن صاحب قرار في الهلال فهو جزء منه قدم في هذا المنشور ترحيب الاتحاد بانتقال بنزيما.. وهنا كل تأكيد بترحيب الاتحاد (إدارة الاتحاد مرحبة بانتقال بن زيمة وصرف مبالغه على عدة تعاقدات تمت!!).



كلام الأمير واضح جداً وهذا ما أكده الزميل محمد البكيري ورفضه كثر من إعلام الاتحاد...!!



الكرة الآن بكامل محيطها في مرمى إدارة الاتحاد فهي من يملك الحقيقة....!!



وأياً كانت الآراء فمن وجهة نظري أرى أن سبب ضغط بنزيما مفاوضات متقدمة من الهلال معه وهذا استنتاج أكثر منه معلومة....!!!



ولا بأس هنا أن أسأل لماذا الاتحاد فرط في حقوقه إذا كان لم يكن جزءاً من الصفقة...



من وقف ضد رونالدو كان يجب أن يبحث في تفاصيل صفقة كثر حولها اللغط مع العلم أنني ضد أن يعاقب رونالدو ناديه بعدم المشاركة.. فهناك طرق لإيصال رسالته أجمل وربما أنجع...!!



وإن كان صحيح أنه طالب بالعدالة فكلنا نطالب بها...!!



والحياة بُنيت على العدالة..!