شمس البارودي تهاجم تصريحات فنانة.. وتستعيد اعتزازها بماضيها الفني

هاجمت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي إحدى الفنانات بعد حديث الأخيرة عن رفضها عرضاً بقيمة مليون جنيه لارتداء الحجاب، متهمة الفنانة بنشر الأكاذيب على حدِّ قولها.

انتقاد للادعاءات والكذب

ووجهت شمس، في منشور عبر حسابها الشخصي على منصة «فيسبوك»، رسالة لتلك الفنانة بأن الكذب لا يليق بالسن والمرحلة العمرية، التي وصلت إليها، مشيرة إلى ضرورة الصدق في الحديث وعدم اتهام الآخرين بما ليس فيهم، مستشهدة بنفي النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل: هل يكذب المؤمن، قال: لا.



رد على عروض الحجاب والملابس

وأوضحت شمس أن الكثيرين عُرض عليهم مبالغ مالية لتغطية الرأس أو العكس، وأن الأمر مرتبط بأشخاص قلوبهم مريضة، لكنها رفضت الغضب، وأكدت أنها تعرف الله ورسوله.

اعتزاز بماضيها الفني

وأوضحت شمس أنها لا تخجل من أعمالها في شبابها مع كبار المخرجين والمنتجين، لكنها حزنت من أن بعض الفنانات يلعبن أدواراً تظهر فيها مفاتنهن بشكل مبالغ فيه، مؤكدة أن القلة فقط تستمر في الصدق وتجنب الكذب.

التوبة عن الكذب

واختتمت شمس البارودي حديثها بأن التوبة عن الكذب واجبة، وأن المؤمن الحق لا يكذب مهما كانت الظروف أو المغريات، داعية الفنانات لكف الأكاذيب والالتزام بالصدق.

نجاة من حادثة سير

يذكر أن شمس البارودي أعلنت سابقاً نجاتها من حادثة سير مرورية خطيرة، أثناء إنهائها بعض الأمور الخاصة بها، بعدما فوجئت بسيارة قادمة فقدت السيطرة وصعدت إلى الرصيف وانقلبت مرات عدة.