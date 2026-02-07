خرجت الفنانة المصرية مها نصار لتوضيح حقيقة الأنباء المتداولة سابقاً عن وجود خلاف بينها وبين إحدى زميلاتها أثناء تصوير مسلسل «مناعة»، المقرر عرضه ضمن دراما رمضان 2026، موجهة رسالة حازمة لـ"الفنانة التونسية هند صبري".

كواليس الأزمة

وقالت نصار، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، إنها قادرة على التسامح مع المشاعر السلبية مثل الحقد والغيرة لأنها شأن شخصي، لكنها لن تتجاوز أبدًا أي إساءة تتعرض لها أمام الناس أو محاولة لتقليل شأنها أو المساس بكرامتها.



الفنانة المصرية مها نصار

إجراءات سابقة وصمت طويل

وأشارت إلى أنها تقدمت بشكوى للمعنيين منذ أكثر من شهرين، لكنها التزمت الصمت طوال هذه الفترة رغم تجاهل البعض للموقف، مؤكدة أن الحياة بلا كرامة تفقد قيمتها.

رسالة مباشرة إلى هند صبري

وختمت مها نصار رسالتها بطلب موجه إلى الفنانة هند صبري بوقف أي حملات ضدها، مؤكدة أن الفنانة هدى الإتربي ليست طرفًا في أي خلاف أو مشكلة قائمة.



تفاصيل العمل

يشار إلي أن مسلسل «مناعة» مستوحى من أحداث حقيقية بالواقع، ويتكون العمل من 15 حلقة فقط، قصة عباس أبو الحسن ومن إخراج حسين المنباوي.

صناع وفريق العمل

ويشارك هند صبري في بطولة مسلسل «مناعة» كل من رياض الخولي، خالد سليم، أحمد خالد صالح، محمد أنور، كريم قاسم، أحمد الشامي، هدى الإتربي، أحمد حبشي إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.