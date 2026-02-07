كشف الفنان السعودي ناصر الدوسري اكتمال تصوير مشاهده في الموسم الثاني من مسلسل «شارع الأعشى»، المقرر عرضه خلال منافسات دراما رمضان 2026 عبر منصة «MBC شاهد».

أول تجربة سعودية داخل بلده

وأشار ناصر الدوسري إلى أن هذه أول تجربة له في عمل سعودي يصور داخل بلده في لحظة كان ينتظرها سنوات طويلة، معبراً عن سعادته وفخره بالمشاركة في هذا المشروع المميز.



الفنان السعودي ناصر الدوسري.

تصوير شاق وممتع

وأوضح الفنان السعودي في تصريحات تلفزيونية أن التصوير كان مرهقاً في بعض مراحله، لكنه ممتع، مؤكداً أن التجربة تركت لديه ذكريات يعتز بها، متمنياً أن ينال العمل إعجاب الجمهور ويليق بطموحاتهم.

شكر لفريق العمل

كما وجه الدوسري رسالة شكر لكل القائمين على العمل، بما في ذلك «MBC» وزملاؤه الفنانون، مع شكر خاص لمدقق اللهجة المستشار خالد العمر وفريقه.

وختم الفنان رسالته بالدعوة لمتابعة المسلسل في رمضان 2026، قائلاً: «انتظرونا في رمضان، ومبارك عليكم الشهر مقدماً».



الفنان السعودي ناصر الدوسري

صنّاع وفريق عمل

ويضم الموسم الثاني من المسلسل نخبة من نجوم الدراما الخليجية، بينهم براء عالم، إلهام علي، خالد صقر، عائشة كاي، لمى عبدالوهاب، ناصر الدوسري، آلاء سالم، مهند الحمدي، أميرة الشريف، مها الغزال، باسل الصلي وطرفة الشريف وآخرون.



لقطات من نهاية تصوير مسلسل «شارع الأعشى 2»