ماجد المهندس يشعل مسرح موسم الرياض.. ودويتو مع علي صابر يشعل تفاعل الجمهور

شهدت فعاليات موسم الرياض ليلة فنية استثنائية أحياها الفنان ماجد المهندس، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت عكس مكانته الفنية وشعبيته الواسعة، في أمسية طربية امتزجت فيها المشاعر بالألحان وسط أجواء احتفالية مميزة.

وقدم المهندس باقة من أشهر أعماله الغنائية التي رددها الجمهور معه بحماس، مؤكداً خلال الحفل اعتزازه الكبير بجمهور الرياض، قائلاً: إن تفاعلهم يمثل له دافعاً دائماً لتقديم الأفضل، مشيراً إلى أن الجمهور السعودي يحتل مكانة خاصة في مسيرته الفنية، وأنه يحرص دائماً على تقديم أعمال جديدة تواكب تطلعاتهم.



وشهدت الأمسية مشاركة الفنان والملحن العراقي علي صابر، في تعاون فني لاقى استحسان الحضور، حيث قدم الثنائي دويتو غنائياً أشعل أجواء المسرح، وسط تفاعل جماهيري كبير. وأكد المهندس خلال الحفل أن علي صابر يحمل محبة خاصة لجمهور الرياض ويقدر تفاعلهم الدائم مع أعماله، وهو ما انعكس على الحضور الفني المميز خلال الأمسية.



وخلال المؤتمر الصحفي المصاحب للحفل، عبّر ماجد المهندس عن فخره الكبير بلقب «صوت الحب» الذي أطلقه عليه رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، وذلك خلال رده على سؤال «عكاظ» الذي طرحه الزميل محمد سعود، مؤكداً أن هذه التسمية تمثل وسام اعتزاز بالنسبة له، مشيداً بالمستشار تركي آل الشيخ، واصفاً إياه بالقيادي ورجل الدولة، ومعبراً عن فخره بصداقته وتقديره لهذه اللفتة التي يعتز بها كثيراً.

واختتمت الأمسية وسط أجواء من التفاعل والتصفيق، لتؤكد مرة أخرى أن حفلات موسم الرياض أصبحت منصة فنية عالمية تجمع نجوم الطرب العربي في ليالٍ استثنائية تعكس الحراك الفني والثقافي الذي تشهده المملكة.

