تواجه الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تطورات قانونية جديدة، بعد تداول تسجيلات صوتية مسيئة نُسبت إلى شقيقها، ما دفع فريقها القانوني إلى التحرك العاجل لكشف ملابسات الواقعة وملاحقة المتورطين.

وباشر المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة المصرية، باتخاذ إجراءات قانونية رسمية، حيث تقدم ببلاغ إلى جهات مكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر ضد شخص يُشتبه بتورطه في تسريب تسجيلات صوتية جرى تداولها عبر تطبيق «واتساب»، وتضمنت إساءات مباشرة للفنانة.

وأكد قنطوش أن التسجيلات لا تعود إلى شقيق شيرين، موضحاً أن المعطيات الأولية تشير إلى أن المتهم حصل على المقاطع بعد اختراق هاتف الفنانة، وليس عبر مصدر عائلي كما أُشيع.

وأشار إلى أن الفحص الفني الذي تجريه الجهات المختصة سيحدد بدقة هوية من قام بالتسريب، إضافة إلى أي أطراف أخرى شاركت أو حرّضت على نشر التسجيلات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وفي سياق متصل، حددت جهات التحقيق موعد 21 فبراير الجاري لبدء أولى جلسات محاكمة المتهم بالاستيلاء على الحسابات الرسمية للفنانة شيرين عبد الوهاب عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينها قناتها الرسمية على «يوتيوب»، والتي يُشتبه في تحقيقه أرباحاً مالية غير مشروعة من إدارتها.

وكان فريق شيرين القانوني قد أعلن في وقت سابق تحركات قضائية ضد عدد من الصفحات الإلكترونية التي نشرت صوراً ومحتويات وُصفت بأنها مسيئة، مؤكداً أن هذه الممارسات تسببت للفنانة في أضرار نفسية جسيمة.

وتسلّط هذه التطورات الضوء على تصاعد قضايا الابتزاز الرقمي واختراق الحسابات التي تستهدف المشاهير، في وقت تتجه فيه الجهات المختصة إلى تشديد الإجراءات النظامية لمواجهة هذا النوع من الجرائم الإلكترونية.