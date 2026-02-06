بعد عام قضته خلف قضبان سجن دبي، عادت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين لتطل على جمهورها لأول مرة، في ظهور علني عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت روان عبر ستوري حسابها الرسمي على إنستغرام صورة لها من داخل طائرة، مرفقة بتعليق يقول: «الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه»، في أول ظهور لها بعد الانتهاء من فترة العقوبة التي بدأت في مارس 2025.

وكانت آخر رسالة علنية من روان قد جاءت من داخل السجن، حيث شاركت مقطعاً صوتياً مؤثراً لابنتها، عبّرت فيه عن شوقها الكبير لها، مؤكدة أن الأمومة كانت مصدر قوتها وصبرها طوال فترة الاحتجاز، ما حظي بتفاعل واسع من الجمهور.

وتعود القضية إلى عام 2025، حين أوقفت السلطات روان في أحد الأماكن العامة بدبي أثناء حالة سُكر، وتبين لاحقاً وفق تحقيقات النيابة العامة تورطها في الاعتداء لفظياً وجسدياً على عناصر الشرطة أثناء تأديتهم مهماتهم، إضافة إلى توجيه عبارات مسيئة.

وعقب استكمال الإجراءات القانونية، أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكماً بسجن روان لمدة 6 أشهر وتغريمها 20 ألف درهم إماراتي، مع قرار بإبعادها عن الدولة بعد انتهاء العقوبة، فيما تمت إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وأثار ظهور روان بعد عام من الغياب موجة تفاعل كبيرة بين متابعيها، وسط ترقب لمعرفة مشاريعها القادمة بعد تجاوز الأزمة القانونية التي أبعدتها عن الأضواء.