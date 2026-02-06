الدكتورة خلود تكسر صمتها بعد إخلاء سبيلها.. ماذا قالت؟

بعد أيام من الضجة الإعلامية وقرار إخلاء سبيلها وزوجها بكفالة مالية، كسرت صانعة المحتوى الكويتية الدكتورة خلود صمتها، ووجهت رسالة عاطفية ومؤثرة لمتابعيها عبر «إنستغرام»، كشفت فيها عن معاناة نفسية عميقة مرّت بها خلال الفترة الماضية.

وفي كلمات قصيرة، عبّرت خلود عن امتنانها للدعم الذي تلقته من جمهورها، مؤكدة أن فترة غيابها لم تكن تجاهلًا، بل كانت نتيجة ضغط نفسي شديد فرضته أحداث الأزمة الأخيرة. وقالت: «الاختبار الذي مررنا به كان أصعب مما تصورت، لكن دعاءكم ورسائلكم خفف عني الألم، حتى لو لم أستطع الرد على الجميع».

ولإيصال رسالة أعمق لجمهورها، نشرت خلود مقطع فيديو على «سناب شات» يظهرها مع زوجها وأطفالها يبتسمون ويرقصون تحت المطر في مشهد عائلي هادئ، ورافق الفيديو دعاء مكتوب يدعو الله أن يحوّل كل ضيق إلى مخرج، وكل هم إلى فرج، ما تفاعل معه المتابعون بشكل واسع.

وتأتي تصريحات خلود بعد أن أُخلي سبيلها وزوجها بكفالة 5 آلاف دينار كويتي في 28 يناير 2026، ضمن قضية أثارت جدلاً واسعاً حول مصادر ثروتهما.

وأكدت خلود سابقاً أن جميع مصادر دخلها ودخل زوجها معلنة وواضحة، مشيرة إلى أن زوجها يعمل في الإعلانات ويمتلك شركة خاصة إلى جانب نشاطه في القطاع العقاري، نافيةً كل الادعاءات التي تم تداولها مؤخراً.