راغب علامة لـ«عكاظ»: مبادرة تركي آل الشيخ دعمت الفن اللبناني وعززت التقارب العربي

أكدت الفنانة اللبنانية كارول سماحة لـ«عكاظ» فخرها بالمشاركة في «ليلة الأرز» ضمن فعاليات موسم الرياض، مشيرة إلى أن اختيارها ضمن نجوم هذه الأمسية يعد مصدر اعتزاز كبير لها، ويمثل حضورًا للفن اللبناني في واحدة من أبرز الفعاليات الفنية في المنطقة.



وقالت سماحة: «كنت محظوظة وفخورة باختياري للمشاركة في هذه الليلة الرائعة، وشعرت أنني أمثل رمزًا من رموز بلدي لبنان إلى جانب زملائي الفنانين». وأضافت أن التمثيل الدرامي مؤجل في الوقت الحالي، مؤكدة أن تركيزها ينصب على الموسيقى، مع عدم استبعاد عودتها مستقبلًا عبر المسرحيات الغنائية (الميوزيكل) التي وصفتها بأنها من أجمل التجارب الفنية التي قدمتها.



وشهدت «ليلة الأرز» حضورًا جماهيريًا لافتًا، حيث جسدت أمسية استثنائية أعادت للأذهان روائع الأغنية اللبنانية في أجواء طربية ساحرة، ضمن سلسلة الليالي الفنية التي يقدمها موسم الرياض، مستقطبًا أبرز نجوم الغناء العربي في حفلات ضخمة تعكس التنوع الثقافي والفني.



وافتتح الحفل الفنان عاصي الحلاني، الذي أشعل الأجواء بباقة من أشهر أعماله الغنائية التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، مقدمًا لوحة فنية جمعت بين الطرب الأصيل والإيقاع الشعبي اللبناني، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الأغنية العربية.



وأطلت كارول سماحة بعد ذلك وسط ترحيب واسع من الجمهور، وقدمت مجموعة من أعمالها الغنائية التي مزجت بين الإحساس والأداء المسرحي المتقن، مؤكدة حضورها الفني المميز وقدرتها على تقديم عروض تجمع بين الغناء والاستعراض، وهو ما انعكس في تفاعل الحضور مع فقراتها الغنائية.

واختتم الفنان راغب علامة الأمسية بأداء استثنائي أعاد الحماس إلى المسرح، حيث قدم مجموعة من أبرز أغانيه التي رددها الجمهور معه، ليختتم ليلة فنية متكاملة جمعت بين نجوم لبنان في أمسية حملت طابعًا فنيًا خاصًا.



وتُعد «ليلة الأرز» واحدة من الليالي الفنية المميزة ضمن موسم الرياض، حيث نجحت في تقديم تجربة موسيقية متكاملة تعكس جمال الفن اللبناني وتاريخه، وسط تنظيم احترافي وحضور جماهيري كبير، ما يعزز مكانة الموسم كوجهة عالمية للفعاليات الترفيهية والثقافية.



وأكد الفنان راغب علامة لـ«عكاظ» أن مبادرة المستشار تركي آل الشيخ بتقديم «ليلة الأرز» ضمن موسم الرياض تجسد دعماً كبيراً للفن اللبناني، وتعكس عمق العلاقات بين الشعبين السعودي واللبناني، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز الترابط الثقافي وتصل بمحبة الشعوب العربية إلى العالم.

