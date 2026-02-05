يُعد الباراسيتامول من أكثر الأدوية استخدامًا في بريطانيا، بفضل قدرته على تخفيف الألم وخفض الحرارة، إذ يتم شراء نحو 200 مليون عبوة سنويًا دون وصفة طبية في أنحاء المملكة المتحدة.

ورغم شيوع استخدامه واعتباره آمنًا نسبيًا، إلا أن كثيرين قد يُفاجأون بأن الباراسيتامول لا يكون مناسبًا دائمًا للجميع، خصوصاً عند تناوله مع أدوية أخرى، حيث قد يؤدي ذلك إلى تداخلات دوائية خطيرة.

وحذّر طبيب في هيئة الخدمات الصحية من خطأ شائع يقع فيه عدد كبير من المرضى، يتعلق بتناول الباراسيتامول إلى جانب مسكنات أخرى تحتوي عليه بالفعل، ما قد يؤدي إلى جرعة زائدة خطيرة.

الفرق بين الباراسيتامول والكودامول

وأوضح الطبيب في مقطع توعوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الباراسيتامول يتوفر عادة على هيئة أقراص بتركيز 500 ملغ، ويُستخدم على نطاق واسع لتخفيف الآلام الخفيفة إلى المتوسطة مثل: الصداع، آلام العضلات، آلام المفاصل، آلام الأسنان، كما يساعد في خفض الحمى، ويُوصف أحيانًا بأنه «الصديق المفضل للأطباء».

لكن الطبيب شدد على أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى تلف شديد في الكبد والكلى، لا سيما عند خلطه بالكحول.

أما الكودامول (Co-codamol)، فهو مسكن مركب يحتوي على: باراسيتامول، كوديين (وهو مسكن أفيوني)، ويُستخدم لعلاج الآلام المتوسطة إلى الشديدة، مثل الصداع النصفي وآلام الأسنان والعضلات. وغالبًا ما يحتوي القرص الواحد على 500 ملغ من الباراسيتامول إلى جانب جرعات متفاوتة من الكوديين.

الخطأ الشائع والخطر الحقيقي

وقال الدكتور عبدول: «المشكلة تبدأ عندما يتناول المريض الجرعة القصوى من الكودامول - عادة قرصين كل ست إلى ثماني ساعات - ثم يضيف إليها باراسيتامول إضافي، دون أن يدرك أن الكودامول يحتوي على باراسيتامول بالفعل».

وأضاف أن هذا الخطأ قد يؤدي إلى تجاوز الحد الأقصى اليومي المسموح به من الباراسيتامول، وهو 4 غرامات، ما يُعد حالة طبية طارئة قد تسبب: تلفًا حادًا في الكبد، فشلًا كبديًا، وفي بعض الحالات، قد تكون النتيجة قاتلة.

ما المسكنات الآمنة مع الكودامول؟

وبحسب إرشادات هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS)، يمكن استخدام الإيبوبروفين أو الأسبرين إلى جانب الكودامول إذا استمر الألم، كما يُحظر تمامًا تناول أي أدوية أخرى تحتوي على باراسيتامول، بما في ذلك:مسكنات مثل: Tramacet وCo-dydramol، بعض أدوية الصداع النصفي، أدوية البرد والإنفلونزا مثل: Lemsip وNight Nurse.

كما حذّرت من أن الكودامول قد يؤثر في فاعلية أدوية أخرى، أو تتأثر فعاليته هو نفسه بأدوية مختلفة، لذلك يُنصح المرضى بإبلاغ الطبيب أو الصيدلي بجميع الأدوية التي يتناولونها قبل استخدامه.