وسط توتر وتصعيد وبعد ساعات من الإعلان عن مكان وزمن المحادثات بين طهران وواشنطن، أعلن مسؤول أمريكي اليوم(الأربعاء) انهيار خطط المحادثات مع إيران، فيما حمل مسؤول إيراني واشنطن المسؤولية.



ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي قوله: أبلغنا إيران أن الخيار إما هذا أو لا شيء فأجابوا إذن لا شيء، مضيفاً: واشنطن أبلغت طهران أنها لن توافق على مطالبها بتغيير مكان وشكل محادثات الجمعة.



ولفت إلى أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وكوشنر سيبحثان غداً (الخميس) في قطر ملف إيران ثم سيعودان لميامي، موضحاً أن بلاده تريد التوصل لاتفاق حقيقي مع إيران، وإلا هناك خيارات أخرى.



وأضاف المسؤول الأمريكي: «سنجتمع مع الإيرانيين إذا عادوا للصيغة الأصلية لمقترح المحادثات»، موضحاً أن السلطات الأمريكية أبلغت إيران أن طلباتهم بشأن المحادثات مرفوضة.



وأشار إلى أن تصميم إيران على نقل المحادثات من تركيا مرفوض.



بالمقابل، قال مسؤول إيراني لـ«رويترز»: طهران مستعدة لإجراء محادثات مع أمريكا بشأن النووي فقط، مضيفاً: «تصميم واشنطن على القضايا غير النووية يعرض المحادثات للخطر».



وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، نقل المحادثات بين طهران وواشنطن التي كانت مقررة يوم الجمعة القادم إلى العاصمة العمانية مسقط بدلاً عن تركيا، وسيشارك فيها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وأكد ذلك موقع «أكسيوس» الذي نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن «إدارة الرئيس دونالد ترمب وافقت على طلب إيران نقل المحادثات من تركيا»، مضيفاً أن «المفاوضات لا تزال جارية بشأن مشاركة دول عربية وإسلامية في المحادثات».