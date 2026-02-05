كشفت قضية الملياردير الأمريكي جيفري إبستين، المحاط بشبكة نفوذ سياسي ومالي وإعلامي، أن سقوطه لم يكن نتاج تحقيق فيدرالي مفاجئ أو ضغط قضائي داخلي، بل كان ثمرة عام كامل من العمل الصحفي الاستقصائي الشاق والمثابر الذي قادته صحفية واحدة هي جولي ك. براون، من صحيفة ميامي هيرالد.

«العدالة المنحرفة».. كشف الصفقة السرية

في نوفمبر 2018، نشرت براون سلسلة تحقيقية من 3 أجزاء بعنوان «Perversion of Justice» (العدالة المنحرفة)، كشفت فيها تفاصيل الصفقة السرية المثيرة للجدل التي أبرمها إبستين عام 2008 مع مكتب المدعي العام في جنوب فلوريدا. الصفقة منحته عقوبة مخففة بشكل غير مسبوق وحصانة لشركائه المحتملين، على الرغم من الاتهامات الجنائية الخطيرة بحق عشرات القاصرات.

سلسلة هزّت العالم

في أواخر 2016 وبداية 2017، وبينما كانت براون تحقق في موضوع الاتجار بالبشر، لاحظت أن اسم إبستين يظهر بشكل متكرر في سياق صفقة غامضة، فتساءلت: كيف لرجل متهم بالاعتداء على عشرات القاصرات أن يقضي أقل من 13 شهراً في سجن مريح مع إمكانية الخروج اليومي للعمل؟

بدأت رحلة بحث استمرت أكثر من عام، تضمنت التواصل مع أكثر من 80 امرأة كن قاصرات وقت الجرائم، وإقناع العديد منهن بالحديث علناً لأول مرة بعد سنوات من الصمت والخوف. كما حصلت على وثائق محكمة ومراسلات داخلية، وكشفت كيف تم استبعاد الضحايا عمداً من الصفقة، ودور شبكة محامين قوية، من بينهم آلان ديرشوفيتز، في صياغة وتأمين الصفقة.

رحلة البحث تتوج بالعدالة

أدى تحقيق براون الاستقصائي إلى اعتقال إبستين في يوليو 2019 بتهم فيدرالية تتعلق بالاتجار الجنسي بالقاصرات. كما استقال ألكسندر أكوستا، المدعي العام السابق الذي أبرم الصفقة وأصبح وزيراً للعمل في إدارة ترمب، تحت ضغط الرأي العام.

الصفقة السابقة أُبطلت قضائياً بعد اعتبارها انتهاكاً لحقوق الضحايا، وفتحت تحقيقات جديدة أسفرت لاحقاً عن إدانة غيسلين ماكسويل بالسجن 20 عاماً.

الصحفية التي لم ينتبه إليها أحد

قالت براون إن أحد أسباب نجاحها كان الاستخفاف بها؛ لم يتوقع محيط إبستين أن «صحفية محلية من فلوريدا» يمكن أن تشكل خطراً. هذا الاستخفاف منحها القدرة على العمل بهدوء بعيداً عن الأضواء لفترة طويلة، ورغم التهديدات والضغوط، لم تتراجع، وتحولت القضية من ملف محلي مغلق إلى فضيحة وطنية وعالمية.

جوائز وإرث مستمر

أصدرت جولي ك. براون كتاباً بعنوان «Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story»، وفازت بجوائز مرموقة أبرزها جائزة جورج بولك مرتين، وجائزة الإنجاز مدى الحياة من منظمة Investigative Reporters and Editors عام 2025. لكنها تؤكد أن الأبطال الحقيقيين ليسوا الصحفيين، بل النساء اللواتي تجرأن على الكلام بعد سنوات من الخوف والإسكات والتخويف.