أحمد زاهر يكشف: كنت على وشك الانتحار!

فتح الفنان المصري أحمد زاهر قلبه للجمهور، وكشف أصعب فترات حياته، حين أبعده المرض عن الفن ثلاث سنوات، وجعله يقترب من الانهيار النفسي، حتى وصل إلى التفكير بالانتحار.

وفي ندوة تكريمية، روى زاهر كيف أن مرحلة التوقف عن العمل كانت الأصعب، خصوصاً بعد أن كان أحد أبرز نجوم جيله، وتمرّ الأدوار الرئيسية أمامه بلا توقف. وأضاف: «بدأت من جديد بأدوار صغيرة، لكن لم أسمح لليأس أن يهزمني».

وتحدث زاهر عن اللحظة التي ظهر فيها إلى جانب الفنان عادل إمام، حين لاحظ الجمهور تغير ملامحه ووزنه بشكل كبير نتيجة المرض، ما أثر على نفسيته بشكل بالغ. لكنه أكد أن الصبر والعمل كانا طريقه للعودة تدريجياً إلى الشاشة، رغم البدء من أدوار أقل حجماً.

وقال زاهر: «كانت أصعب مرحلة في حياتي، لكن تعلمت مواجهة الألم وعدم الاستسلام، والعودة خطوة بخطوة، حتى استعدت ثقتي بنفسي ومكانتي الفنية».

وأثارت تصريحاته تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل، حيث اعتبرها كثيرون رسالة تحفيزية عن قوة الإرادة والصمود أمام أصعب الظروف.