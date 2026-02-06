في خطوة صادمة، قرر فندق غراند أمبيرور في ماكاو تفكيك ممره الأسطوري المصنوع من الذهب الخالص وبيعه مقابل نحو 13 مليون دولار، مستفيداً من ارتفاع أسعار الذهب القياسي عالمياً.

الممر الذي افتتح مع الفندق عام 2006، كان يضم عشرات السبائك، كل واحدة تزن كيلوغراماً كاملاً، ليصبح رمزاً للفخامة والترف في قلب مدينة الكازينوهات الصينية الشهيرة. وقالت إدارة الفندق إن الهدف من التصميم كان خلق «جو مبهر وفاخر» للزوار.

لكن الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب والأزمة الاقتصادية العالمية دفع الفندق إلى تحويل الترف إلى استثمار نقدي، خصوصا مع توقف الفندق عن نشاط المقامرة منذ أكتوبر 2025، تماشياً مع تشديد القوانين في ماكاو على الكازينوهات.

وقالت مجموعة أمبيرور أنترتينمنت هوتيل ليمتد إن الذهب، الذي بلغ وزنه الإجمالي 79 كيلوغراماً، سيُستخدم لتعزيز الوضع المالي للفندق وتمويل فرص استثمارية مستقبلية، مع التخطيط لتجديد مرافق الفندق بالكامل لتتماشى مع الطابع الجديد للمكان.

وتعد ماكاو المنطقة الوحيدة في الصين التي تسمح بالقمار، ما جعلها تتصدر العالم من حيث عائدات الكازينوهات في 2025، لكنها الآن تخضع لخطط بكين لتنويع الاقتصاد، وهو ما يفسر مثل هذه القرارات الصادمة التي تجمع بين الفخامة والإيرادات المالية الذكية.