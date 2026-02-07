قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، اليوم السبت، إنه سيتم تفعيل قنوات التحويل بين مصارف السعودية وسورية.



وأضاف الفالح خلال توقيع اتفاقيات الاستثمارات السعودية الجديدة في سورية، أن هناك نقلة نوعية في التعاون مع سورية عبر مشروعات استراتيجية، لافتا إلى إبرام 80 اتفاقية ومذكرة تعاون مع سورية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال، وبين أن قيمة تطوير مطار حلب بلغت 7 مليارات ريال عبر صندوق "إيلاف.



وأشار أن شركات سعودية رائدة ستعمل على تطوير وتشغيل مطاري حلب، بالإضافة إلى تأسيس شركة طيران مشتركة.



وأكد الفالح أن الشراكة مع سورية تسير إلى الأمام بخطى مدروسة، وأنه سيتم توقيع 3 اتفاقيات لمشاريع عقارية كبرى تستهدف البنية التحتية السكنية والتجارية، مع توقيع اتفاقية لدعم قطاع المياه والطاقة في سورية.



وذكر وزير الاستثمار أن إعلان رفع العقوبات عن سورية في الرياض كان لحظة تاريخية.



ولفت إلى أن مجلس الأعمال السعودي السوري سيشرف على مشروعات استراتيجي.