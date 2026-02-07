واصل البنك المركزي في الصين توسيع سلسلة مشترياته من الذهب للشهر الخامس عشر، بما يعكس قوة الطلب الرسمي، وذلك في وقت تعرضت فيه موجة الصعود القياسي للسبائك إلى عمليات بيع مكثفة في الأسواق أواخر الشهر الماضي.



وأظهرت بيانات نُشرت اليوم (السبت) أن حيازات بنك الشعب الصيني من السبائك ارتفعت بنحو 40 ألف أونصة «تروي» خلال الشهر الماضي، في إطار أحدث جولة شراء للمعدن النفيس بدأها البنك في نوفمبر 2024.



وخلال يناير، دفعت موجات من الاهتمام المضاربي أسعار الذهب والفضة إلى تسجيل مستويات قياسية متتالية، قبل أن تشهد الأسواق تراجعاً حاداً في أواخر الشهر، ومنذ ذلك الحين، استعادت الأسعار جزءاً من خسائرها، غير أن حالة الترقب لا تزال تهيمن على الأسواق مع إعادة المستثمرين تقييم مراكزهم عقب موجة الهبوط.



وارتفعت مشتريات البنوك المركزية العالمية، وهي ركيزة أساسية في سوق الذهب، خلال الربع الأخير من عام 2025، لتزداد بذلك إجمالي المشتريات السنوية إلى أكثر من 860 طناً، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي.



ورغم أن هذا المستوى يقل عن حاجز 1000 طن التي جرى اقتناؤها سنوياً على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، فإن الطلب مرشح للبقاء عند مستويات مرتفعة، بما يدعم مكانة الذهب ضمن الاحتياطيات الرسمية، بحسب المجلس.