وقعت السعودية وسورية اليوم (السبت) 5 اتفاقيات إستراتيجية بين شركات سعودية وجهات حكومية سورية.



وشملت الاتفاقيات إبرام اتفاقية بين صندوق "إيلاف" والطيران المدني السوري لتطوير وتشغيل مطاري حلب.



كما سيتم تأسيس شركة طيران مشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع الصندوق السيادي السوري لتطوير شركة كابلات سورية.



وتضمنت الاتفاقيات التي جرى الإعلان عنها اتفاقية لتطوير تحلية ونقل المياه بسورية.



وقال رئيس هيئة الاستثمار السورية، إن الاتفاقيات الموقعة مع السعودية ستسهم في تطوير البنية التحتية، مؤكداً أن هذه الاتفاقيات ستخدم المواطن السوري.



ووصل إلى العاصمة السورية دمشق، اليوم (السبت) وفد سعودي برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة وسورية، ودفع الشَّراكات الثنائية نحو مرحلة التنفيذ العملي للمشاريع المشتركة.



وتأتي الزيارة في إطار دعم مسار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المشاريع التنموية، وتهيئة مسار مستدام للتكامل الاقتصادي؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويواكب التوجهات التنموية في المرحلة القادمة.



وتشمل الاتفاقيات المبرمة قطاعات الطيران، والاتصالات، والبنية التحتية، والمبادرات التنموية.



كما تتضمن الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات الرسمية رفيعة المستوى مع عددٍ من المسؤولين والجهات ذات العلاقة؛ لبحث آفاق التعاون الاستثماري، ومناقشة سُبل تنفيذ المشاريع المشتركة، وتوفير البيئة المحفزة لجذب الاستثمارات النوعية.

الشراكة بين البلدين

وتُمثِّل هذه الزيارة مرحلة متقدمة في الشراكة الاقتصادية بين المملكة وسورية، إذ تأتي استكمالاً لسلسلة من اللقاءات والمنتديات التي انعقدت خلال العام الماضي، والتي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات لتشجيع الاستثمار المتبادل، وتفعيل آليات العمل المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، حيث تؤكد هذه الجهود المتواصلة على اللحمة الإستراتيجية بين البلدين في دعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص السعودي والسوري على حد سواء، في إطار طموح كبير لتعميق التكامل الاقتصادي المشترك خلال المرحلة القادمة.