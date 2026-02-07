أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا هاجمت قطاع الطاقة بأكثر من 400 طائرة مسيرة وحوالى 40 صاروخاً. وقال إن الهجوم استهدف شبكة الكهرباء ومرافق توليد الطاقة ومحطات توزيع فرعية.



وكتب زيلينسكي، اليوم (السبت)، على منصة «إكس» «كل يوم، يمكن لروسيا أن تختار الدبلوماسية الحقيقية، لكنها تختار شن هجمات جديدة.. على كل من يدعم المفاوضات الثلاثية أن يرد على ذلك. يجب حرمان موسكو من القدرة على استخدام البرد وسيلة للضغط على أوكرانيا».



وشنت روسيا هجوماً كبيراً على شبكة الطاقة الأوكرانية تسبب بانقطاع الكهرباء عن جزء كبير من البلاد، بحسب ما أفادت شركة تشغيل الكهرباء.



وقالت شركة «أوكرينيرغو» على «تليغرام»، إنّ «روسيا تشنّ هجوماً جديداً واسع النطاق على مرافق شبكة الكهرباء الأوكرانية»، مضيفة أنه «نظراً للأضرار، تم تنفيذ انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في معظم المناطق».



وتواصل القوات الروسية هجماتها على أوكرانيا، على الرغم من إجراء البلدين محادثات بوساطة أمريكية لإنهاء الحرب المستمرة منذ حوالى 4 سنوات.



ويتهم مسؤولون أوكرانيون موسكو باستهداف البنية التحتية للطاقة عمداً، ما يتسبب في انقطاعات في التيار الكهربائي ويترك آلاف الناس من دون تدفئة في درجات حرارة أدنى بكثير من الصفر.



وانتهت الجولة الثانية من المفاوضات التي عقدت يومي الأربعاء والخميس من دون الإعلان عن أي تقدم في القضايا الرئيسية خصوصاً قضية الأراضي الشائكة، لكن تبادل الطرفان عشرات الجنود الأسرى في اليوم ذاته.



واتهمت موسكو كييف بتدبير بمحاولة اغتيال جنرال في الاستخبارات العسكرية الروسية، أمس (الجمعة)، ما أسفر عن إصابته.