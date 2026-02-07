بعد تعرضها للابتزاز.. «بلوجر مصرية» تنتحر في بث مباشر

في مشهد صادم أعاد فتح ملف الصحة النفسية وصناعة المحتوى تحت الضغط، تحوّل بث مباشر لبلوجر مصرية تُعرف باسم «روح» إلى محاولة انتحار علنية، بعدما ظهرت في حالة انهيار نفسي حاد، معلنة عجزها عن مواصلة التحمل، وسط آلاف المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

اللقطات التي انتشرت على نطاق واسع أظهرت البلوجر بملامح شاحبة وصوت متكسر، وهي تعتذر لجمهورها بكلمات وُصفت بأنها «وداع أخير»، قبل أن تتحدث عن سلسلة من الضغوط القاسية التي قالت إنها تعرضت لها خلال أيام متواصلة من الابتزاز والتنمر والتشهير.

وبحسب ما ورد في البث، فإن الأزمة تفجرت على خلفية خلافات مع سيدة قامت (وفق رواية البلوجر) بملاحقتها بالإساءة، والتدخل في حياتها الخاصة بعد علمها بتقدم شخص لخطبتها، وهو ما فتح الباب أمام موجة من الاتهامات الجارحة والتعليقات المسيئة التي طالت سمعتها وحياتها الشخصية.

وأكدت البلوجر أنها التزمت الصمت لفترة طويلة، على أمل أن تمر العاصفة، لكنها وجدت نفسها – كما قالت – في مواجهة «حرب نفسية مفتوحة» تجاوزت قدرتها على الاحتمال.

وخلال البث، قامت البلوجر بمحاولة الانتحار عبر تناول مجموعة من الأدوية ما أثار هلع المتابعين، ودفع مئات التعليقات إلى مطالبة الجهات الأمنية بالتدخل الفوري. وبالفعل، تمكنت الجهات المعنية من الوصول إليها في الوقت المناسب، ونُقلت إلى جهة طبية متخصصة لتلقي الرعاية اللازمة، في واقعة جنّبت المشهد نهاية مأساوية.

وكانت البلوجر قد نشرت، قبل ساعات من البث، رسالة اعتبرها كثيرون «وداعاً مبكراً»، تحدثت فيها عن شعورها بالعجز والإنهاك، ما زاد من قلق متابعيها ودفعهم لمتابعة البث لحظة بلحظة.

وفي تطور لاحق، خرجت البلوجر برسالة قصيرة أكدت فيها أنها لا تسعى إلى شهرة أو «تريند»، بل تمر بمرحلة نفسية شديدة الصعوبة نتيجة تراكم أزمات وخلافات شخصية، مشيرة إلى أنها بدأت تلقي دعماً طبياً ونفسياً، وستواصل العلاج خلال الفترة المقبلة.

وأشعلت الواقعة موجة تفاعل واسعة من متابعين وصناع محتوى، لكنها في الوقت ذاته فتحت نقاشاً حاداً حول ثمن الظهور المستمر على منصات التواصل، وحدود الخصوصية، وخطورة التنمر الإلكتروني، خصوصاً حين يتحول من تعليقات عابرة إلى ضغط نفسي قد يهدد الحياة.

قصة «روح» لم تكن مجرد محاولة انتحار في بث مباشر، بل جرس إنذار جديد حول واقع نفسي هش يعيشه بعض صناع المحتوى خلف الشاشات، إذ يتحول الجمهور أحياناً من داعم إلى قاضٍ قاسٍ دون أن يرى الكلفة الإنسانية كاملة.