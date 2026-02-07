منتدى إعلامى غدا الوصف دليلاً عن جماله.من أين؟ علينا البدء في ذكر جمال المنتدى السعودي للإعلام؟

أحياناً يبهرك الجمال فلا تجد مفردات تسعفك لإظهار تلك الصفة أو الصفات التي تميز بها المنتدى.

حقا، كان مبهراً، ففي هذه النسخة (٢٠٢٦) سجل المنتدى إنجازاً عالمياً، وقد وصُف إعلامياً بأنه غير مسبوق بدخوله إلى موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية كأكبر حدث إعلامي في العالم من حيث عدد الحضور، وإن أردت الاستدراك على هذا الخبر لا بد من إضافة ليس عدداً، فالحضور ليس رقماً بل كيفية الحضور، وعمقهم الإعلامي، وإدراكهم بما يقتضيه الإعلام فعله، الآن، ومستقبلاً، فقد حضرت طاقات إعلامية عالمية، أحدثت تفاعلاً.. حضوراً ومناقشة، وبث آراء، وإجابات أو حلول لما يعترض تدفق الرسالة الإعلامية.

والمملكة في تنشيط دورها العالمي قد وضعت الإعلام محوراً رئيساً في حركتها الراهنة والمستقبلية، فإذا كان شعار العولمة يرتكز على ثلاثة محاور: (الإعلام والثقافة والاقتصاد)، فسوف نجد أن بلادنا نشطت نشاطاً فاعلاً في هذه الركائز، نشاطاً أثمر نجاحات فذة في تلك الجوانب.

والإعلام لدينا اتسعت رئته في صناعة المحتويات المترامية الأطراف، وكل فرع من فروع الإعلام تمت تقويته بالطاقات البشرية الواعية بكل ما يدور في العالم من أحداث، ومعوقات كإحاطة وإلمام بما يجب على إعلامنا سلوكه كطريق موصل للنجاح.