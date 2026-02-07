في واقعة صادمة شهدتها منطقة مصر الجديدة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على موظف يعمل داخل عيادة طبيب مخ وأعصاب معروف، بعد اتهامه بالتحرش بزميلته في العمل، وإغراقها برسائل خادشة للحياء عبر وسائل الاتصال.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى بلاغ تلقته غرفة عمليات النجدة من سيدة أفادت بتعرضها لمضايقات متكررة من زميلها داخل مقر العيادة، لم تتوقف عند حدود التحرش المباشر، بل امتدت إلى إرسال رسائل غير لائقة، ما دفعها إلى طلب تدخل الأجهزة الأمنية.

وعلى الفور، انتقلت القوات إلى محل البلاغ، وباشرت فحص الواقعة وإجراء التحريات، التي كشفت تورط المتهم في إرسال رسائل مخلة للمجني عليها، إلى جانب تحرشه بها ثلاث مرات داخل مكان العمل.

وبناءً على نتائج التحريات، جرى ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وفي سياق متصل، تواصل الأجهزة الأمنية جهودها في التصدي للجرائم المخلة بالآداب العامة، حيث باشرت مؤخرًا التحقيق في وقائع أخرى مشابهة، من بينها اتهام فني تصليح أجهزة باستغلال سيدة وتصويرها وابتزازها ماليًا، في إطار تطبيق القانون وحماية المجتمع من هذه الممارسات.