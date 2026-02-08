أعلن مشروع مسام السعودي لنزع الألغام في اليمن اليوم (الأحد) نزع 3,166 لغماً وذخيرة تهدد حياة اليمنيين.



وأوضحت غرفة عمليات «مسام» أنه خلال الأسبوع الأول من فبراير الجاري تمكنت فرق المشروع من انتزاع 1,027 لغماً مضاداً للدبابات و2,134 ذخيرة غير منفجرة، في إطار الجهود المتواصلة لتأمين الحياة وتطهير الأرض اليمنية من الخطر الأكبر المتمثل بالألغام، مبينة أن فرق المشروع طهرت 317,226 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية من الألغام.



يذكر أن مشروع مسام منذ انطلاقته في يونيو 2018 وحتى السادس من فبراير 2026، تمكن من تطهير 77,525,573 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية التي كانت مفخخة بالألغام التي تتصيد اليمنيين، كما فككت 540,671 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.



ويحرص مشروع مسام السعودي على ضمان عودة الحياة الطبيعية للمزارعين والسكان، وحماية الأبرياء من مخلفات الحرب التي استهدفت البنية التحتية والمناطق الآهلة بالسكان.



ويعد مشروع «مسام» من المشاريع التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وحقق أرقاماً قياسية في نزع الألغام، كما نجاح في تحييد خطر الموت المتربص بالمدنيين في مختلف المحافظات اليمنية.



ويجسد استمرار مشروع «مسام» في تحقيق إنجازات كبيرة على الأراضي اليمنية، ملامح الإستراتيجية السعودية الشاملة في اليمن، التي لم تكتفِ بانتزاع مخالب الموت من باطن الأرض (الألغام)، بل امتدت لتشمل حزمة من التدخلات الإنسانية والتنموية في شتى القطاعات الحيوية.



وتؤكد هذه الجهود المتكاملة أن يد المملكة التي تقتلع الألغام، هي ذاتها التي تزرع الأمل عبر مشاريع طبية وتعليمية وإغاثية ضخمة، لتبرهن للجميع أن المملكة ستظل إلى جانب الشعب اليمني لتساعده في تجاوز مخلفات الحرب وصناعة واقع جديد يسوده الأمن والاستقرار والتنمية في المحافظات كافة.