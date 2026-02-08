استبعد الصحفي راؤول أولاندي انتقال قائد نادي النصر والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الدوري الأمريكي، مشيراً إلى أن انتقاله مرتبط بتخفيض مرتبه الحالي الذي يتقاضاه من النادي السعودي (النصر). وقال أولاندي خلال حديثه لبرنامج «في المرمى» مع الزميل بتال القوس عبر قناة «العربية»: «وفقاً لمصادري في رابطة الدوري الأمريكي فإن انتقال رونالدو إلى أمريكا أمر صعب للغاية بسبب ارتفاع راتبه، لكن ربما يتم اللجوء إلى حلول أخرى مثل منحه بعض الأسهم في النادي للتغلب على مشكلة ارتفاع راتبه».



يذكر أن رونالدو غاب عن مباراتي فريقه الأخيرتين ضد الرياض والاتحاد من دوري روشن، معترضاً على أداء إدارة نادي النصر في سوق الانتقالات الشتوية، ويرى «الدون» أن لجنة الاستقطاب منحازة لمنافسه التقليدي الهلال الذي أبرم سبع صفقات كبرى في الميركاتو الشتوي، على عكس النصر الذي لم يتعاقد سوى مع صفقتين فقط.