نشر أسطورة كرة القدم الإنجليزية اللاعب بيكهام عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظات تعامله المميز مع العجين ووضعه داخل تنور تقليدي في أحد المطاعم الإيرانية، بالعاصمة القطرية (الدوحة)، وكتب على المنشور «مهنة جديدة»، يقصد فيها كونه «خبّازاً»، وتفاعل محبو اللاعب مع ما نشره، واعتبروه تحفيزاً لأصحاب المهنة، إلى جانب تواضع بيكهام مع المجتمع المحيط به، وأنه يحترمهم جميعاً.



يذكر أن بيكهام عُرف بنشاطه الإنساني والخيري حول العالم، وأنه ليس فقط نجم كرة قدم، وأصبح سفيراً لليونيسف منذ 2005، وأطلق صندوق «7 Fund» مع اليونيسف لدعم الأطفال في مجالات التعليم والحماية والصحة، وزار دولاً عديدة (في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية) لتسليط الضوء على معاناة الأطفال، وتبرع بمبالغ كبيرة لجهات خيرية، وأحياناً تبرع برواتب أو مكافآت لصالح أعمال إنسانية، كما دعم حملات لتعليم الفتيات وتمكينهن في الدول النامية، وشارك في مباريات خيرية لجمع الأموال للمستشفيات والأطفال المحتاجين.