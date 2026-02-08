دوّى انفجار مفاجئ داخل أحد المصانع الصناعية شمالي إيران اليوم (السبت)، ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة اثنين آخرين في حادث أعاد تسليط الضوء على سلسلة وقائع صناعية وعسكرية متلاحقة تشهدها البلاد.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، وقع الانفجار قرابة الساعة 09:21 على محور كلاله – قنبد كاووس، حيث أدى إلى سقوط ثلاثة عمال من أعلى صومعة مخصصة لتخزين القمح والحبوب داخل المصنع، في مشهد وُصف بالبالغ الخطورة.

وأفادت وكالة «إيلنا» الإيرانية بأن أحد العمال فارق الحياة متأثرًا بإصاباته، فيما جرى نقل العاملين الآخرين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسط استنفار لفرق الطوارئ والإسعاف في محيط الموقع.

وأكدت المصادر أن جثة العامل المتوفى جرى انتشالها من موقع الحادثة، بينما لا تزال الجهات المختصة تباشر التحقيق للوقوف على أسباب الانفجار والملابسات الفنية التي أدت إليه.

ويُعد المصنع من المنشآت الصناعية التي تضم صوامع ضخمة، ويعمل في إنتاج وتخزين الأعلاف المخصصة للحيوانات والدواجن والأسماك، ما يثير تساؤلات حول معايير السلامة الصناعية داخل هذا النوع من المرافق عالية الخطورة.

ويأتي هذا الانفجار بعد ساعات فقط من إعلان قيادة الجيش الإيراني اندلاع حريق محدود داخل أحد المعسكرات العسكرية في طهران، قالت إنه نجم عن ماس كهربائي، وتمت السيطرة عليه دون تسجيل إصابات بشرية.

وتعزز هذه الحوادث المتقاربة حالة الجدل داخل الأوساط الإعلامية الإيرانية، خاصة مع تكرار وقائع الانفجارات والحرائق في منشآت صناعية وعسكرية خلال فترات زمنية متقاربة.

وفيما لم تُصدر السلطات الإيرانية حتى الآن بيانًا تفصيليًا بشأن أسباب انفجار مصنع «الذهب الأبيض»، أكدت أن التحقيقات لا تزال جارية، على أن تُعلن النتائج فور اكتمال الفحص الفني للموقع.