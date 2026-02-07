تُوج المنتخب السعودي لكرة الهدف بالميدالية الذهبية في منافسات اللعبة بدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية «مسقط 2026».



ونال الأخضر الذهب بفوزه على المنتخب العماني بنتيجة (13 - 4) في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على صالة نادي الأمل الرياضي بالعاصمة مسقط، وحل ثانياً المنتخب العماني، وفي المركز الثالث المنتخب العراقي.



وحقق الأخضر اللقب دون خسارة، إذ تغلب في دور المجموعات على سورية والإمارات (10 - 0)، وعلى عمان (11 - 4)، وفي ربع النهائي كسب المنتخب اليمني (10 - 0)، وتخطى قطر في نصف النهائي (11 - 3)، وأخيراً كسب المنتخب العماني (المستضيف) في النهائي (13 - 4).