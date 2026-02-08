بالـ3.. برشلونة يقسو على ريال مايوركا

تغلب برشلونة على ضيفه ريال مايوركا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس (السبت) على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الإسباني «لا ليغا».

أهداف المباراة

افتتح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لصالح برشلونة في الدقيقة 29، مسجلاً هدفه رقم 114 بقميص «البلوغرانا»، ليحتل المركز الـ15في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي، مناصفة مع ستانيسلاو باسورا.

وواصل برشلونة هيمنته في الشوط الثاني، وأضاف لامين يامال الهدف الثاني في الدقيقة 61، قبل أن يختتم البديل مارك بيرنال أهداف المباراة قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 58 نقطة في صدارة ترتيب الليغا، بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه ريال مدريد، الذي يواجه فالنسيا اليوم (الأحد) ضمن منافسات الجولة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد ريال مايوركا عند 24 نقطة في المركز الـ15، بعد تلقيه الهزيمة الـ11 هذا الموسم.