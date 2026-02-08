أعرب الاتحاد السعودي لكرة القدم عن بالغ تعازيه وصادق مواساته إلى لاعب المنتخب الوطني ونادي الأهلي محمد بكر في وفاة والده سليمان يوسف بكر، الذي انتقل إلى رحمة الله.



وأوضح الاتحاد في بيان رسمي نُشر عبر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على منصة «إكس»:



«يتقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى اللاعب محمد بكر في وفاة والده، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».



والفقيد سليمان يوسف بكر من الكوادر الوطنية التي عملت سابقاً في الخطوط الجوية العربية السعودية، وكان محل تقدير واحترام في محيطه المهني والاجتماعي.



وقد شاطر الوسط الرياضي عامة، ومنسوبو الأهلي وجماهيره بشكل خاص، أسرة الفقيد وذويه مشاعر الحزن، معبّرين عن تعاطفهم وتضامنهم مع النجم الكروي الشاب محمد سليمان بكر في هذا المصاب الأليم، في تجسيدٍ للقيم الإنسانية التي تحرص عليها المنظومة الرياضية السعودية.



وشهدت الفترة الماضية تألق محمد سليمان بكر في خط دفاع الأهلي، ما قاده سريعاً إلى صفوف الأخضر السعودي، ومن المتوقع أن يكون من ركائز المدرب هيرفي رينارد في تحضيرات الصقور الخضر للمونديال القادم.