عادت الفنانة المصرية نورا السباعي بعد غياب 14 عاماً عن الساحة الفنية بمظهر جديد بعد خضوعها لعملية تكميم المعدة، مفاجئة جمهورها منذ آخر ظهور لها في فيلم «سبوبة» عام 2012.

السبب الحقيقي لخسارة الوزن

كشفت نورا في تصريحات تلفزيونية أن فقدانها الكبير للوزن لم يكن مجرد إعلان تجاري كما اعتقد البعض، بل كان نتيجة إجراء عملية تكميم المعدة، بينما استغلت الشركة المنتجة تغير شكلها للترويج لمنتج طبيعي من العطار، رغم أن المنتج نفسه لم يكن له أي تأثير على فقدان وزنها.

رحلة صعبة جسدياً ونفسياً

أكدت أنها فقدت أكثر من 100 كيلوغرام، مشيرة إلى أن الطريق لم يكن سهلاً، ومرت بمراحل صعبة نفسياً وجسدياً، وكانت البداية بمحاولات غير ملتزمة للرياضة قبل اتخاذ قرار العملية.

تأثيرها على الجمهور

لفتت نورا إلى أن تجربتها ألهمت الجمهور، حتى أصبح البعض يسأل الأطباء عن «عملية نورا»، ما يعكس مدى التأثر والإعجاب بتحولها الكبير ونجاحها في فقدان الوزن.

معلومات عن نورا السباعي

يذكر أن نورا السباعي ولدت في القاهرة عام 1977، ونجحت خلال مسيرتها الفنية في ترك بصمة مميزة في الدراما والسينما والمسرح، واشتهرت بقدرتها على تقديم أدوار متنوعة تجمع بين الكوميديا والدراما والعمق النفسي، ما جعلها من أكثر الفنانات تميزاً على الساحة المصرية.