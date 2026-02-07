حقق مانشستر يونايتد انتصاره الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي (بريميرليغ) تحت قيادة مدربه الجديد مايكل كاريك، على حساب ضيفه توتنهام بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم (السبت)، ضمن منافسات الجولة الـ25.

طرد مبكر يورط توتنهام

تلقى توتنهام ضربة مبكرة بطرد قائده كريستيان روميرو، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة بعد 29 دقيقة، إثر تدخل متهور على كاسيميرو، لاعب وسط مانشستر يونايتد.

مبويمو يفتتح التسجيل

واستغل مانشستر يونايتد النقص العددي، وافتتح التسجيل في الدقيقة 38، عقب ركلة ركنية نفذها برونو فرنانديز من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى كوبي ماينو الذي مرر الكرة إلى بريان مبويمو، ليسددها الأخير مباشرة في الشباك.

فرنانديز يضاعف التقدم

وعزز برونو فرنانديز تقدم «الشياطين الحمر» بهدف ثانٍ في الدقيقة 81، بعد عرضية من الجبهة اليمنى، قابلها النجم البرتغالي بتسديدة مباشرة في المرمى.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليغ، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 29 نقطة في المركز الـ14.