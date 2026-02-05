كشف تقرير صحفي عن إنهاء مهاجم النصر، الكولومبي جون دوران عقد إعارته إلى نادي فنربخشة التركي، تمهيداً لخوض تجربة جديدة في الدوري الروسي.

وبحسب شبكة «فوت ميركاتو»، فإن رحلات جون دوران لا تتوقف، فبعد ستة أشهر قضاها مع النصر في النصف الثاني من الموسم الماضي، سجل خلالها 12 هدفاً في 18 مباراة، انتقل المهاجم الكولومبي الصيف الماضي إلى فنربخشة على سبيل الإعارة، لكن تجربته في تركيا كانت قصيرة أيضاً، إذ سجل 5 أهداف و3 تمريرات حاسمة في 21 مباراة، وسط صعوبة في التأقلم والبحث عن مخرج خلال فترة الانتقالات الشتوية.

محاولات نادي ليل الفرنسي

وأضاف التقرير أن نادي ليل الفرنسي حاول ضم المهاجم الكولومبي على سبيل الإعارة خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات، إلا أن الصفقة فشلت بسبب عدم قدرة النادي على تحمل راتب اللاعب.

وجهة جديدة

وأوضح التقرير أن دوران أنهى إعارته إلى فنربخشة صباح اليوم، وهو في طريقه الآن إلى مطار سانت بطرسبرغ، للانضمام إلى نادي زينيت سانت بطرسبرغ على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعد موافقة ناديه الأصلي النصر.