صعد فريق شتوتجارت للدور قبل النهائي في بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، عقب فوزه 3 - صفر على مضيفه هولشتاين كيل، مساء الأربعاء، بدور الثمانية للمسابقة.



وجاءت أهداف المباراة الثلاثة في الشوط الثاني، حيث افتتح دينيز أونداف التسجيل لشتوتجارت في الدقيقة 56، وأحرز كريس فيهريش الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 89.



وتكفل أتاكان كارازور بتسجيل الهدف الثالث لشتوتجارت في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.



وأصبح شتوتجارت ثاني فريق يبلغ المربع الذهبي للبطولة، بعد باير ليفركوزن، الذي انتصر بالنتيجة نفسها على مضيفه سانت باولي، أمس الثلاثاء.



يشار إلى أن مباراتي الدور قبل النهائي في البطولة ستقامان يومي 21 و22 أبريل القادم، في حين تجرى المباراة النهائية يوم 23 مايو القادم.