اعتمد المنتخب الوطني الأول مدينة أوستن بولاية تكساس مقرًا رئيسيًا خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم FIFA 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.



وجاء اختيار مدينة أوستن بعد عملية تقييم فني ولوجستي شاملة شملت زيارات ميدانية ودراسة جاهزية المنشآت الرياضية، وملاءمة الظروف المناخية، وجودة المرافق التدريبية، إضافة إلى موقعها الجغرافي القريب من المدن المستضيفة لمباريات المنتخب الوطني في البطولة، بما يسهم في تقليل أعباء الوقت في التنقل مما يسهم في رفع كفاءة البرنامج اليومي.



ويأتي تحديد مقر الأخضر ضمن إطار المنهجية المعتمدة في إعداد المنتخب لكأس العالم، والتي تقوم على توفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة للجهازين الفني والإداري، بما يتيح تنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية وفق أعلى المعايير، ويعزز جاهزية اللاعبين على المستويين البدني والذهني طوال فترة المشاركة.



ويشارك المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثامنة في كأس العالم FIFA 2026 إلى جانب منتخبات إسبانيا، الأوروغواي، والرأس الأخضر، في البطولة التي تُقام خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.



وتعد «أوستن» العاصمة السياسية لولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مزيج بين الثقافة والتقنية، وواحدة من أسرع المدن نموًا هناك، يوجد فيها مبنى الكابيتول التشريعي للولاية، ويسكنها حوالى ملايين نسمة داخل المدينة، وتضم جامعة تكساس أكبر الجامعات الأمريكية، و تُلقّب «أوستن» أحيانًا بـ «Silicon Hills» بسبب وجود شركات تقنية كبيرة مثل آبل، تسلا، جوجل وغيرها، وتشتهر بالموسيقى والمهرجانات، و تتميز بطبيعة جميلة حول نهر كولورادو وبحيرات ومسارات مشي.